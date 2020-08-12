Оставшиеся без работы из-за пандемии жители Приморья пройдут переобучение

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Жители Приморского края, которые остались без работы в период пандемии коронавируса, смогут пройти профессиональное обучение в восьми средне-специальных и высших учебных заведениях по актуальным для экономики профессиям. О запуске соответствующего проекта в среду сообщила пресс-служба правительства Приморья.

"Новый проект по профессиональному обучению и дополнительному образованию граждан, которые пострадали в период эпидемии коронавируса и остались без занятости, стартует в Приморье в ближайшее время. Выпускники коллежей и вузов, находящиеся под риском увольнения, а также безработные смогут бесплатно получить новую специальность или повысить квалификацию на площадках восьми колледжей и продолжить свою трудовую деятельность", - говорится в сообщении.

Все предлагаемые специальности востребованы на рынке труда. Это сварочные технологии, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, администрирование отеля, веб-дизайн, сетевое и системное администрирование. По окончании обучения выпускники получат два документа - сертификат учебного заведения и Skills-паспорт WorldSkills.

Проект организован Министерством просвещения РФ и WorldSkills Russia, его цели соответствуют проекту "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование", призванному модернизировать профессиональное образование. Власти региона надеются, что такая мера позволит сократить число безработных.

Федеральный проект "Молодые профессионалы" входит в нацпроект "Образование", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. Он рассчитан на 2019-2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации нацпроекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.