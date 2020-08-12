МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Производство вакцины от коронавируса будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на брифинге.

"Я думаю, что в первую очередь те производства, которые в Российской Федерации, они будут ориентированы на внутренний рынок, поскольку, нам необходимо закрыть потребность наших граждан", - сказал он.

Добровольная вакцинация

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции будет добровольной, в том числе для медиков - в тех учреждениях, где до 20% работников уже имеют иммунитет.

"В любом случае вакцинация будет добровольной. И те медики, которые уже имеют иммунитет - таких до 20% медицинских работников встречается, в разных организациях разное количество, там вакцинация, мы считаем, что не нужна. Поэтому будет предлагаться непосредственно на выбор медицинскому работнику", - сказал Мурашко.

Первые партии вакцины против коронавируса будут выпущены в течение двух недель, заявил глава Минздрава.

Первые партии вакцины от коронавируса будут направлены медикам. Вакцинация будет добровольной.

В палатах интенсивной терапии по состоянию на вторник находились девять детей с коронавирусом, рассказал министр.