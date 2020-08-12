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Приморские семьи с тяжелобольными детьми смогут рассчитывать на компенсацию аренды жилья

Правительство региона компенсирует до 15 тыс. рублей на проживание

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа./ТАСС/. Правительство Приморского края компенсирует до 15 тыс. рублей семьям тяжелобольных детей за аренду жилого помещения при прохождении обследования или лечения ребенка на территории края или в другом регионе РФ, сообщает в среду пресс-служба краевого правительства.

"С этого года такую возможность получили родители (опекуны), выезжающие с детьми на консультацию, обследование или лечение в приморские города и за пределы края. Кроме того, можно рассчитывать на компенсацию жилья, отправляясь с ребенком на реабилитацию после высокотехнологичной операции", - пояснили в пресс-службе.

Ранее власти компенсировали затраты на проживание только жителям края, страдающим хронической почечной недостаточностью. В большинстве своем это были взрослые люди.

"Ежегодно на обследование или лечение в медицинских учреждениях Приморья выезжают в среднем 550 детей. Около 900 детей получают высокотехнологичную помощь в других регионах", - добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, на компенсацию затрат по аренде жилья в этом году в краевом бюджете запланировано около 9,6 млн рублей. Средства выделяются по программе "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанной до 2027 года.

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