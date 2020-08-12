{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В России появится приложение для тех, кто сделал прививку от коронавируса

Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Отслеживать состояние здоровья получивших вакцину против коронавируса можно будет благодаря специальному ресурсу. Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду на брифинге, также ведется разработка специального приложения, где привитые смогут фиксировать свое самочувствие.

"Была создана информационная система, <…> ее мы планируем расширить до пула, в том числе получивших вакцинацию, и там же будут фиксироваться случаи, если возникнут какие-то температурные реакции, еще что-то. Также сейчас ведется работа над мобильным приложением, чтобы было проще сообщить о каких-то своих ощущениях", - сказал Мурашко.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичПандемия COVID-19
Мурашко ответил на зарубежную критику российской вакцины от коронавируса
Читать полностью