В России за сутки выявили 5 102 заразившихся коронавирусом

Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя уже одиннадцатый день не превышает 0,6%.

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 102, общее количество заразившихся достигло 902 701. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском автономном округе (0,0%), Смоленской области (0,1%), Московской области (0,2%), Кабардино-Балкарской Республике (0,2%), Северной Осетии (0,2%).

В частности, новые 689 случаев выявлены в Москве, 167 - в Свердловской области, 161 - в Санкт-Петербурге, 152 - в Московской области, 127 - в Ростовской области.

В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 177 143 человека.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 7 123, всего выздоровели 710 298. Доля выздоровевших на сегодняшний день составляет 78,7% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 129 против 130 днем ранее, всего от инфекции умерли 15 260 человек. Доля умерших составляет 1,69% от общего числа заразившихся в РФ.