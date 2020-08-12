Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,97

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России опустился в среду до 0,97. В Москве этот показатель остался на уровне предыдущего дня и составляет 1,01, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, в последний раз превышал единицу 13 июля.

В семи из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших этот показатель ниже единицы. Это Ханты-Мансийский автономный округ (0,82), Челябинская область (0,94), Подмосковье (0,95), Иркутская область (0,95), Свердловская область (0,97), Красноярский край (0,98) и Ростовская область (0,99).

В трех регионах коэффициент выше единицы. Помимо Москвы, это Санкт-Петербург (1,01), где показатель впервые с 14 июля превысил единицу, и Нижегородская область, в которой второй день подряд коэффициент находится на максимальной с 5 июня отметке и составляет 1,13.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.