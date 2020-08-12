В Якутске пункт передержки животных передали благотворительному фонду

ТАСС, 12 августа. Пункт передержки животных города Якутска, действующий с 2015 года, передали благотворительному фонду "Помоги выжить", сообщает в среду пресс-служба правительства республики Саха (Якутия).

"Пункт передержки животных города Якутска передали благотворительному фонду "Помоги выжить". Провели электронный аукцион на оказание комплекса услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на территории городского округа "Город Якутск". Победителем электронного аукциона объявлен благотворительный фонд "Помоги выжить", - говорится в сообщении.

Также департамент ветеринарии Якутии и окружная администрация Якутска заключили соглашение об обязательствах сторон при обращении с животными без владельцев на 2020 год. В рамках этого документа муниципальному образованию перечислили субвенцию из госбюджета республики.

В июне пункт передержки уже передали общественному фонду "Якутский городской фонд помощи животным". Однако, как пояснили ТАСС в мэрии города, организация отказалась от приема, что потребовало поиска нового оператора.

Пункт передержки безнадзорных собак и кошек существует в Якутске с 2015 года. Согласно закону об ответственном обращении с животными, безнадзорные животные должны содержаться в приютах, которые нужно организовывать в специально предназначенных для этого зданиях. Отмечается, что все животные в приюте должны жить до наступления естественной смерти.