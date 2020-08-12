Эксперт: для вакцинации людей старше 60 лет нужны дополнительные исследования

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Дополнительные исследования потребуются, чтобы определить возможность вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет. Об этом заявил в среду журналистам директор Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава РФ Владимир Бондарев.

"Сейчас проведены клинические исследования на группе здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Соответственно, эта вакцина сейчас показана для применения у лиц от 18 до 60 лет. У лиц старшего возраста <...> потребуются дополнительные клинические исследования. Я так полагаю, что это будет сделано после дистанционных клинических исследований, будет набрана группа старше 60 лет", - сказал Бондарев.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле.