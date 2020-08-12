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ДТП с участием Михаила Ефремова

Врачи не выявили угрозы для жизни Ефремова

Состояние актера оценивается как стабильное, средней степени тяжести, сообщили ТАСС в медицинских службах
Михаил Ефремов на носилках у здания Пресненского суда Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов на носилках у здания Пресненского суда
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Врачи не выявили угрозы для жизни актера Михаила Ефремова, доставленного во вторник в больницу им. С. П. Боткина.

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Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"Угрозы для его жизни нет, его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Из нейрореанимации он переведен в палату", - сказал источник. Он не исключил, что 18 августа Ефремов сможет присутствовать на судебном заседании.

Пресненский суд Москвы в среду отложил заседание по делу актера Михаила Ефремова на 18 августа в связи с его госпитализацией. Также суд направил запрос в Боткинскую больницу для того, чтобы уточнить диагноз Ефремова.

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