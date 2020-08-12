В Крыму ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Сильные ливни, град и шквалистый ветер до 25 м/с ожидаются 12-13 августа на территории Крыма, спасатели предупреждают о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с повреждений линий электропередачи, объявлено штормовое предупреждение, сообщается в среду на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму. Во второй половине дня и до конца суток 12 августа, в течение суток 13 августа ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением, обрывом линий электропередачи и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций. Жителям рекомендуется воздержаться от выхода на улицу в непогоду и ограничить выход в горнолесную местность.