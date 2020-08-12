Оператор связи Белоруссии сообщил о восстановлении работы интернета

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Белорусский государственный оператор связи "Национальный центр обмена трафиком" (НЦОТ) сообщил, что 12 августа ему удалось восстановить доступ к интернету на территории страны.

"По состоянию на 12 августа отмечается существенное снижение массированных DDoS-атак на инфраструктуру сетей белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций. Закончены аварийно-восстановительные работы на сетях партнеров, находящихся на территории сопредельных государств", - говорится в официальном заявлении оператора связи, опубликованном 12 августа на сайте.

Предприятию "Национальный центр обмена трафиком" удалось почти в полном объеме восстановить доступ к интернет-ресурсам.

Кроме того, отмечается, что специалисты НЦОТ совместно с другими белорусскими операторами электросвязи продолжают работы по восстановлению оборудования и возобновлению доступа к интернету. Указанные работы будут завершены в ближайшее время.

Интернет в Минске пропал утром в день голосования на выборах президента страны 9 августа. По заявлению президента Белоруссии Александра Лукашенко, сложности со связью возникли из-за кибератак из-за рубежа. Все эти три дня на улицах Минска проходили акции протеста в связи с результатами голосования, по итогам которых, согласно предварительным данным, победу одержал Лукашенко.