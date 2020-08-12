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Пандемия COVID-19
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Мурашко заявил, что сделает прививку от коронавируса, как только вакцина будет доступна

Это может произойти уже в августе, отметил министр здравоохранения России

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил в среду, что планирует сделать прививку от коронавируса в августе, если вакцина уже будет доступна.

"Как будет выпущена вакцина", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Он уточнил, что это может произойти уже в августе.

При этом Мурашко отметил, что в первую очередь препарат должны получить медработники и люди из групп риска.

Президент России Владимир Путин сообщил во вторник о том, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции нового типа. По словам Мурашко, речь идет о препарате, разработанном Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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