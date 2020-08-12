Трамп заявил, что США при одобрении специалистов произведут 600 млн доз вакцин от COVID-19

"У нас есть некоторые хорошие новости касательно вакцин. <...> Мы достигли договоренности с [американской биотехнологической] компанией Moderna по производству и поставкам 100 млн доз вакцины-кандидата от коронавируса, - сказал Трамп журналистам. - Федеральное правительство профинансирует [закупку] доз, мы купим их". Президент напомнил о сотрудничестве властей и с другими компаниями по разработке препаратов.

ВАШИНГТОН, 12 августа. /Корр. ТАСС Григорий Сапожников/. США в случае получения одобрения со стороны специалистов произведут около 600 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил 11 августа на пресс-конференции.

"Три вакцины-кандидата сейчас подошли к третьей, финальной стадии клинических испытаний. Мы вкладываем в разработку и производство вакцин, - отметил он. - Военные готовы обеспечить быструю доставку шести вакцин-кандидатов, как только [вакцины] будут полностью одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Мы движемся очень быстро к одобрению".

"Мы на пути быстрого производства 100 млн доз, как только вакцина будет одобрена. После еще может скоро быть 500 млн доз, таким образом будет 600 млн доз", - сказал глава Белого дома.

Как отметили в Белом доме, общая сумма государственных инвестиций в разработку шести вакцин составляет более $12 млрд. Кроме того, администрация сотрудничает с компаниями по выпуску сопутствующих медицинских принадлежностей: ампул, шприцев и других. Проводится также более 140 клинических испытаний лекарств, а FDA выдало лицензии более 200 тестам, из которых почти 170 - молекулярные, около 40 - на наличие антител и два - на антигены.

После окончания брифинга журналисты пытались спросить о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции нового типа. Однако Трамп не стал отвечать на вопрос. Президент России Владимир Путин сообщил во вторник о регистрации вакцины. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, речь идет о препарате, разработанном Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Ранее власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Также вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer.