Мировой суд 17 августа начнет рассматривать дело Навального о клевете

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Мировой судебный участок № 320 17 августа проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального, обвиняемого в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Предварительное слушание назначено на 14:30 17 августа. Оно в закрытом для прессы режиме", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.

По версии следствия, 2 июня Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом блогер написал комментарии, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину Навальный не признает.