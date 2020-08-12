В Сербии назвали создание в России вакцины от коронавируса историческим для человечества

БЕЛГРАД, 12 августа. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Регистрация Российской Федерацией вакцины от коронавируса имеет историческое значение, это важная новость для всего человечества. Об этом заявил в среду в эксклюзивном комментарии ТАСС министр труда, занятости и по социальным вопросам Зоран Джорджевич.

"Меня лично очень обрадовала новость, что вакцина создана и зарегистрирована, это важная новость для человечества и важная новость для Сербии, поскольку, как обещал наш президент Александар Вучич, Сербия будет одной из первых стран, которая получит вакцину", - заявил он.

"Регистрация вакцины имеет историческое значение. Особенно меня радует то, что именно России удалось сделать это первой. Надеюсь, что наши специалисты вскоре получат доступ к этой вакцине, чтобы она могла пройти все проверки и тесты и после этого была доступна нашим гражданам", - отметил Джорджевич.

Сербский министр отметил огромный прорыв в медицине, который совершила Россия за последние десятилетия. "20-30 лет назад нельзя было представить, что Россия будет первой в мире в вопросе медицины, но сегодня Россия не только в медицине, но и в экономике идет плечо в плечо с самыми развитыми странами. Думаю, что в первую очередь Россия обязана этим президенту Владимиру Путину, который имеет свою позицию, смело принимает решения в первую очередь в интересах своего народа и тем самым всего человечества", - указал политик.

Во вторник президент Сербии Александар Вучич заявил, что готов первым испытать на себе российский препарат. По его словам, он первым примет эту вакцину, "когда сербские специалисты скажут, что она хорошая". Сербский лидер подчеркнул, что он "счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась до ноября". По его словам, "важно, чтобы вакцина появилась как можно скорее, потому что это спасение для экономики".