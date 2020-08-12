Суд в Красноярске арестовал двух участников несогласованной акции в поддержку Фургала

КРАСНОЯРСК, 12 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Красноярска арестовал двух участников несогласованной акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, прошедшей в Красноярске 8 августа. Об этом ТАСС сообщили в приемной суда.

В минувшую субботу в центре Красноярска несколько десятков человек приняли участие в несанкционированной акции в поддержку Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство. "Рассматривались материалы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП ("Нарушение порядка проведения собраний и митингов"), назначено наказание сроком на 10 и 7 суток административного ареста", - сообщил представитель суда. Также еще одной участнице несанкционированной акции был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, а еще один участник наказан 20-часовыми обязательными работами.

Президент РФ 20 июля подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Михаил Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.