В Омске возбудили дело в отношении участника незаконного митинга, ударившего полицейского

ОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Омска, который 8 августа во время несанкционированной акции в поддержку арестованного по делу об организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ударил в лицо полицейского. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено дело по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Он ударил в лицо сотрудника полиции", - сказал собеседник агентства.

В Омске 1 и 8 августа в поддержку Фургала прошли несанкционированные акции. На видео, опубликованном в соцсетях, мужчина наносит удар кулаком сотруднику полиции в форме, после чего его заваливают на землю и одевают наручники.

Президент РФ 20 июля подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Михаил Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.