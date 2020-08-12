Эксперт: потеря обоняния из-за коронавируса сигнализирует о поражении ЦНС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Новый коронавирус оказывает нейротропное действие на организм человека, в частности, потеря обоняния и вкуса у заболевших является сигналом поражения центральной нервной системы, заявила президент Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.

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"Новый коронавирус - это отнюдь не только респираторный патоген, сколько вирус с явным нейротропным действием. Те симптомы, которые первоначально привлекли повышенное внимание, а именно потеря обоняния и вкуса, являются прямым свидетельством поражения центральной нервной системы", - сказала она на дискуссионной сессии "Иммунопрофилактика в период пандемии" на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России".

Поэтому, по ее словам, за прошедшие месяцы была описана масса инсультов и других неврологических проявлений, вызванных вирусом. "Каждый пациент, перенесший COVID-19, даже в легкой форме, имеет изменение со стороны структуры мозга", - отметила она.

Намазова-Баранова напомнила, что исследования показывают возможность проникновения вируса в организм через зрительный нерв. Из-за этого рекомендуется ношение защитных экранов, закрывающих все лицо.

Также эксперт рассказала, что исследования показывают нарушение когнитивных функций организма у заболевших. Она добавила, что разработанная вакцина призвана их восстановить.