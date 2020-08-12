Ограничения по коронавирусу сняли в шести районах на севере Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края сняли действовавшие из-за распространения коронавирусной инфекции ограничения в шести северных районах. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду.

Ранее в среду в правительстве региона сообщили об открытии музеев, аттракционов на открытом воздухе, кроме надувных, и бассейнов при определенных условиях. В крае также разрешили проведение профессиональными спортивными лигами спортивных соревнований по командным игровым видам спорта со зрителями, но c загрузкой трибун не более 10%.

"Кроме того, ограничительные мероприятия сняты в шести районах края. Соответствующее постановление накануне подписал врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев", - говорится в сообщении.

Согласно документу, ограничения сняты в Аяно-Майском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском, имени Полины Осипенко и Охотском районах. Однако жителям муниципалитетов рекомендовали продолжать соблюдать меры санитарной безопасности, для жителей старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции. Также по всему краю действует масочный режим. Уточняется, что в поселениях Амурского, Комсомольского и Ульчского районов со среды возобновили работу общественных бань.

Сообщается, что в среду возобновляют работу и торговые центры, но при соблюдении определенных требований. Так, в торговом зале на четырех квадратных метрах сможет находиться только один покупатель. Также при посещении торговых центров обязательно носить маски и, по возможности, дезинфицировать руки. С 9 августа в крае открылись кафе и рестораны. Уведомления о возобновлении деятельности подали 518 предприятий, получили акты готовности и открылись 424 заведения, остальные устраняют выявленные нарушения. До этого кафе и рестораны принимали гостей только на летних верандах. Еще раньше разрешили открыться фитнес-центрам.

По данным Министерства здравоохранения Хабаровского края, с начала пандемии в регионе выявили свыше 8,6 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 73 пациента умерли. За прошлые сутки было зарегистрировали 78 новых случаев инфицирования.