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Пандемия COVID-19

В ЕС заявили о проведении переговоров с производителями вакцины от COVID-19

В Еврокомиссии подчеркнули, что не могут назвать их до завершения процесса

БРЮССЕЛЬ, 12 августа. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Еврокомиссия (ЕК) в настоящее время ведет переговоры с несколькими компаниями относительно потенциальной вакцины от нового коронавируса, однако не может назвать их до завершения процесса. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель ЕК, отвечая на вопрос о том, не обсуждает ли ЕС с Россией вопросы закупки российской вакцины.

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"Мы ведем довольно интенсивные переговоры с целью создания диверсифицированного портфеля вакцин для граждан ЕС по справедливым ценам. Ведутся переговоры с несколькими компаниями, имеющими перспективного кандидата на вакцину. Мы не можем назвать компании, с которыми ведем переговоры на данный момент", - сказал он.

При этом представитель ЕК подчеркнул, что ЕС "не может идти на компромисс в отношении требований к безопасности вакцины". "Хотя мы полностью поддерживаем цель разработки вакцины как можно быстрее, мы не можем идти на компромисс в отношении требований к безопасности, особенно если она дается здоровым людям. Это требует достаточных данных клинических испытаний, которые показывают, что вакцина безопасна и эффективна", - добавил он.

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РоссияПандемия COVID-19
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