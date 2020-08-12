СМИ: освобожденного из ИВС Белоруссии корреспондента Znak.com избили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Корреспондент издания Znak.com Никита Телиженко, который накануне был освобожден из изолятора временного содержания (ИВС) в Белоруссии, был избит. Об этом 12 августа сообщается на сайте издания.

"Корреспондента Znak.com Никиту Телиженко избили в ИВС Жодинского района Белоруссии, где он находился почти сутки после задержания во время акции протеста против итогов выборов президента республики. Как рассказал Телиженко, его били по почкам, ногам и шее", - говорится в сообщении. В издании уточнили, что корреспондент был задержан перед второй масштабной акции протеста после выборов на улице Немига.

Одиннадцатого августа издание сообщило, что Телиженко, который находился в Минске по редакционному заданию, перестал выходить на связь с 18:46 10 августа. У корреспондента не было аккредитации для работы в Белоруссии. Позднее стало известно, что он в сопровождении дипломатов РФ направляется в посольство.

Телиженко стал не единственным российским журналистом, задержанным в Белоруссии. Среди них журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, военный корреспондент Семен Пегов, фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев, журналист Meduza Максим Солопов. Позднее они были освобождены при помощи российского посольства. У некоторых из них не было аккредитаций, хотя они запрашивали ее, однако МИД РФ призвал Минск с уважением относиться к выполнению журналистами своих редакционных заданий, а Мария Захарова назвала действия белорусских силовиков в их отношении непропорциональными.