В Северодвинске почтили память подводников, погибших на подлодке "Курск"

АРХАНГЕЛЬСК, 12 августа. /ТАСС/. Память моряков-подводников, погибших на подлодке "Курск" 12 августа 2000 года, в среду почтили в Северодвинске, где был построен атомоход. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Северодвинск, где "Курск" был построен, почтил память подводников в траурном мероприятии на берегу Белого моря. Руководство Беломорской военно-морской базы, представители предприятий Северодвинска, врио главы региона Александр Цыбульский, руководство Северодвинска возложили цветы к воинскому мемориальному комплексу на острове Ягры", - сказали в пресс-службе.

На воинском мемориале на 40-й день после гибели атомохода был установлен скорбный камень в память о погибших на подлодке. На "Курске" погибли восемь моряков из Архангельской области, четыре из них - из Северодвинска.

В 11:28 мск в Северодвинске прозвучали корабельные сирены, были приспущены военно-морские флаги.

"Курск" - российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А "Антей", был заложен на "Севмаше" в 1990 году, вступил в строй 30 декабря 1994 года.