В Симферополе построят первый приют для бездомных людей

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Первый в Крыму приют для бездомных людей начнут строить в следующем году в Каменском массиве Симферополя, сообщила в среду журналистам глава администрации города Елена Проценко.

"Людей, у которых нет места жительства, нужно поддержать, потому что мы все люди и должны подставить плечо. Участок выделен, он откадастрирован и сейчас мы его передаем. В этом году - проектирование, в следующем году - строительство", - сказала Проценко.

Заказчиком строительства приюта является Министерство труда и социальной защиты Крыма. Финансирование будет осуществляться из республиканского бюджета, уточнила Проценко.

В Республике Крым нет стационарного приюта для бездомных. По информации Министерства труда и социальной защиты республики, функции по организации работы по социальному обслуживанию лиц без определенного места жительства как граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возложили на центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, которые осуществляют свою деятельность во всех городах и районах региона.

В осенне-зимний период при центрах создаются временные пункты обогрева, где таким гражданам предоставляется горячий чай и выделяются теплые вещи. В Симферополе социальные услуги лицам без определенного места жительства в полустационарной форме предоставляет Симферопольский дом помощи для лиц без определенного места жительства. Учреждение работает в режиме оказания социальной помощи клиентам по месту их пребывания. Данных о том, сколько нуждающихся в приюте лиц нет. ТАСС направил информационный запрос в Минтруда региона.