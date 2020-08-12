Кабмин проработает возможность продления стимулирующих выплат медикам

"По поручению президента правительство проработает вопрос о продлении стимулирующих выплат медицинским работникам. Прошу Татьяну Алексеевну Голикову организовать эту работу и оперативно подготовить все документы", - сказал премьер, открывая заседание правительства.

Мишустин подчеркнул, что в ситуации с коронавирусом пришлось оперативно сориентировать систему здравоохранения на борьбу с инфекцией, таким образом, заболевшие получали все необходимое лечение. По словам премьера, это заслуга врачей, медсестер и других медицинских работников.

"Мы очень благодарны за их труд. Они каждый день спасают тысячи жизней", - добавил он.

Средства медучреждениям

По его словам, кабмин выделит медучреждениям еще 49,5 млрд рублей на лечение пациентов с коронавирусом и тест-системы для них.

"Правительство выступило с инициативой оказать поддержку системе обязательного медицинского страхования, направить дополнительные средства медицинским организациям, - сказал Мишустин. - Сегодня обсудим выделение необходимых для этого средств из федерального бюджета, они пойдут на возмещение медицинским учреждениям расходов на лечение больных с коронавирусом и тестирование пациентов при поступлении в стационар. В общей сложности это 47,5 млрд рублей и еще более 2 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов федеральный организаций и учреждений".

Глава правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом увеличила нагрузку на систему обязательного медицинского страхования, так как выросли расходы больниц и поликлиник на лечение новой инфекции, при этом снизился их доход из-за приостановки плановой помощи. В свою очередь все это отразилось на зарплатах персонала, не задействованного в борьбе с коронавирусом. По мнение Мишустина, этот дисбаланс необходимо выравнивать.

Выделение этих средств, по словам Мишустина, позволит обеспечить стабильную работу больниц и поликлиник, а также оплату труда врачей и других медицинских работников. "Мы создаем необходимый запас прочности для нашей медицины, чтобы в любой ситуации у граждан была возможность получать медицинскую помощь бесплатно", - заключил он.