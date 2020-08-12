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Пандемия COVID-19

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 20 млн

По данным ВОЗ, умерли 736 766 человек
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© Петр Ковалев/ТАСС

ЖЕНЕВА, 12 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 20 млн. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные в среду на ее сайте.

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По состоянию на 11:42 мск 12 августа в мире "было 20 120 919 подтвержденных случаев [вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19], включая 736 766 случаев смерти, согласно поступившим в ВОЗ сообщениям".

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.

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