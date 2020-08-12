Правительство распределит 22 млрд рублей на обеспечение горячим питанием школьников

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Правительство России распределит 22 млрд рублей на обеспечение в этом году горячего питания для учеников начальных классов во всех школах, которые к этому готовы. Об этом в среду сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня внесем <…> изменения в правила предоставления субсидии, распределим 22 млрд рублей на эти цели в текущем году и сможем обеспечить возможность предоставления горячего питания с привлечением федеральных средств гораздо большему числу детей, чем планировалось ранее", - сказал глава кабмина на заседании правительства.

По его словам, до этого федеральную субсидию на организацию горячего питания могли получить только регионы, где все без исключения школы к этому готовы. "Таким образом, регионы, где лишь несколько школ не успели подготовить, могли остаться без федеральной поддержки. Мы считаем это несправедливым", - пояснил Мишустин. Как отметил премьер, президент РФ Владимир Путин поддержал предложение правительства, чтобы федеральные средства могли получить все школы, где есть возможность организовать горячее питание детей.

Правительство выделит средства на закупку более 2 тыс. новых школьных автобусов для регионов. "Сегодня выделим 5 млрд рублей. За счет федеральных средств будет закуплено не менее 2,1 тыс. новых школьных автобусов, они поступят в регионы уже в этом учебном году", - сказал Мишустин.