Общественная организация из Уфы направила в Казахстан помощь для борьбы с коронавирусом

НУР-СУЛТАН, 12 августа. /ТАСС/. Центр геополитических исследований "Берлек - Единство" из Уфы направил гуманитарный груз в казахстанский город Усть-Каменогорск для помощи в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщила в среду пресс-служба посольства России в Казахстане.

"С 10 августа возобновились поставки гуманитарной помощи от российских общественных организаций регионам Казахстана в рамках акции "Добро - Соседство". Новая партия гуманитарной помощи 10 августа направлена в Усть-Каменогорск Центром геополитических исследований "Берлек - Единство" из города Уфы", - говорится в сообщении.

Реализация проекта "Добро - Соседство" началась в июле. Его организаторами выступили некоммерческие организации России из Астрахани, Екатеринбурга, Саратова, Казани и Уфы. Как сообщили в посольстве, в августе, кроме Усть-Каменогорска, российские общественники планируют направить помощь в Павлодар, Актау, Аксай и Алма-Ату. "На этот раз перечень гуманитарной помощи из России будет дополнен защитными костюмами. Общая стоимость данной партии груза составит около 1 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

В июле в рамках акции "Добро - Соседство" в Казахстан была направлена помощь на сумму более 1,5 млн рублей. Гуманитарные грузы доставлены в Кокшетау, Костанай, Нур-Султан, Петропавловск, Атырау, Уральск, Алма-Ату и Шымкент.

Обстановка в Казахстане

Ситуация с распространением коронавируса в Казахстане в последнее время стабилизировалась, но остается достаточно сложной - на минувшей неделе в стране выявляли от 600 до 800 случаев заражения в сутки. (Максимальный суточный прирост числа инфицированных -1 962 - был зарегистрирован в стране 9 июля). На данный момент в республике подтверждено 100 855 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 74 677 человек, умерли 1 313.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики сохранялись и после. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации власти приняли решение с 5 июля ввести ряд дополнительных карантинных ограничений, которые должны были действовать до 2 августа. 30 июля государственная комиссия продлила карантинные меры еще на две недели.