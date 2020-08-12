Номер вызова экстренных служб 112 заработает по всей России с 2021 года

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Единый номер вызова экстренных служб 112 заработает на территории всей России в 2021 году. Об этом заявил в среду на заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин.

"Планируем, что в следующем году система 112 будет доступна по всей стране, чтобы люди могли не только сообщить о пожаре, наводнении и автокатастрофе, но и вовремя обратиться за помощью по единому номеру в случае других происшествий и экстренных ситуаций", - сказал он.

Мишустин напомнил, что сейчас такая возможность есть у жителей 56 регионов. Он заметил, что номер 112 был востребован в период острой фазы распространения коронавируса. "За помощью и поддержкой в прошлом году по этому номеру обратились около 60 млн человек, а за первую половину этого года - уже более 37 млн вызовов", - констатировал премьер.

"Чтобы быстрее настроить работу системы подготовлен соответствующий законопроект, который вводит комплексное правовое регулирование в этой сфере, четко разграничивает полномочия по эксплуатации и развитию системы между всеми уровнями власти - от федеральных структур до диспетчерских в регионах, - рассказал он. - Рассчитываем, что принятие законопроекта поможет более эффективно взаимодействовать с нашими партнерами по ЕАЭС, включая совместное реагирование на происшествия и чрезвычайные ситуации".