В Ивановской области начали ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов на Волге

ТАСС, 12 августа. Сотрудники ГУ МЧС по Ивановской области приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Волги. Объем маслянистой жидкости на поверхности воды составляет примерно 1,4 куб. метров, сообщает в среду пресс-служба регионального главка министерства.

"На акватории реки Волга обнаружено пятно маслянистой жидкости, предположительно, подсланевая вода с баржи, размером 700 на 250 метров и объемом не более 1,4 куб. метров. Толщина пленки составляет не более 0,008 мм", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, спасатели поисково-спасательного отряда и сотрудники ГИМС устанавливают боновые ограждения у села Быстрицы Юрьевецкого района, которые позволят ограничить распространение загрязнения по поверхности воды. К ликвидации последствий аварии привлечено 16 человек и пять единиц техники.

Как сообщалось ранее, на место происшествия также выехали инспекторы Росприроднадзора, которые начали проверку.