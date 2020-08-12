Более 1,1 тыс. детей-сирот в Подмосковье устроили в семьи с начала года

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. детей-сирот в Московской области устроили в замещающие семьи с начала года, сообщила в среду пресс-служба министерства образования региона.

"С начала года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи 1128 детей-сирот", - привели в пресс-службе слова главы министерства Ирины Каклюгиной.

Она уточнила, что сейчас в Подмосковье насчитывается свыше 4,1 тыс. приемных семей, 100 из них созданы уже в текущем году. Для поддержки семейного устройства детей-сирот в регионе работают 73 школы приемных родителей. С начала года занятия в них посетили почти 1,2 тыс. потенциальных усыновителей.

"В рамках занятий совершенно бесплатно будущие родители смогли узнать все подробности процедуры усыновления, а также проконсультироваться с психологами, юристами и медиками", - добавила Каклюгина.

По данным министерства, в Подмосковье проживают порядка 24,3 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них почти 16 тыс. находятся на воспитании в замещающих семьях. При этом порядка 8 тыс. детей проживают в семьях усыновителей. Для желающих усыновить ребенка в регионе работает мобильное приложение "Усыновление в Московской области".