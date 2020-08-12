В Севастополе провели службу в память о подводниках "Курска"

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Богослужение, митинг и торжественная церемония возложения цветов на рейд Севастопольской бухты прошли в Севастополе в среду в память о моряках, погибших при крушении подводной лодки "Курск" в 2000 году, говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Траурные мероприятия в Севастополе начались на кладбище Коммунаров с литии у Мемориала морякам-подводникам атомной подводной лодки с крылатыми ракетами "Курск", - говорится в сообщении.

Там же состоялся митинг-реквием, на котором к памятнику в сопровождении роты почетного караула возложили венки и цветы. Командование флота, экипажи подводных лодок ЧФ, родственники подводников и ветераны почтили память погибших моряков минутой молчания, рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что после этого командование ЧФ, ветераны-подводники и родственники моряков вышли на рейд Севастопольской бухты, где отдали воинские почести экипажу подводного крейсера и возложили цветы и венки на воду. На кораблях флота приспустили военно-морские флаги, был подан звуковой сигнал, а в православных храмах и церквях прозвучал колокольный перезвон.

По данным флота, на борту "Курска" погибли 17 севастопольцев, семеро из них похоронены в Севастополе.

Гибель "Курска"

12 августа 2000 года атомный подводный ракетный крейсер К-141 "Курск" Северного флота участвовал в военно-морских учениях в Баренцевом море. На борту находился штатный экипаж, группа офицеров штаба дивизии и гражданские специалисты завода "Дагдизель", всего 118 человек. Около 11:00 в районе маневров были зафиксированы два подводных взрыва. После того, как лодка несколько часов не выходила на связь, начались поиски.

13 августа аппаратура крейсера "Петр Великий" обнаружила на дне "Курск", лежащий на глубине 108 метров. Началась спасательная операция, однако подводные аппараты так и не смогли пристыковаться к затонувшей лодке. 19 августа операция стала международной. К ней присоединились норвежские суда Seaway Eagle и Normand Pioneer с британским спасательным аппаратом. 21 августа норвежские водолазы вскрыли нижний люк девятого отсека и установили, что все находившиеся на борту лодки погибли.

26 августа командиру "Курска" Геннадию Лячину посмертно присвоили звание Героя России, 117 членов экипажа и находившиеся на субмарине специалисты посмертно награждены орденами Мужества.

Только осенью удалось поднять на поверхность тела 12 членов экипажа "Курска". В дальнейшем из лодки извлекли тела еще 103 моряков, останки трех человек обнаружить не удалось. Через год подлодка была поднята на поверхность, в апреле 2002 года ее отправили на судоремонтный завод "Нерпа" для утилизации.

Как установило следствие, взрыв произошел в торпедном аппарате № 4 из-за утечки перекиси водорода через микротрещины в корпусе торпеды, позднее взорвались находившиеся в отсеке стеллажи с другими торпедами. Оставшиеся в живых 23 моряка ушли в девятый отсек, где умерли спустя сутки.