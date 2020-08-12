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Пандемия COVID-19

Режим повышенной готовности из-за пандемии в Марий Эл продлили до 6 сентября

Регион находится на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий

ТАСС, 12 августа. Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в Марий Эл продлен до 6 сентября. Об этом журналистам в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

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"Мною подписан указ, который продлевает действие ограничительных мероприятий с 17 августа до 6 сентября. Это преимущественно масочный режим и тот необходимый минимум ограничений, который нам рекомендован Роспотребнадзором. Проект указа был согласован", - сказал на заседании регионального оперативного штаба глава республики Александр Евстифеев, слова которого приводит пресс-служба.

Республика в данный момент находится на III этапе снятия ограничительных мероприятий.

В республике выявлено 3 947 случаев заражения коронавирусом, 3 461 пациент выздоровел, 36 человек умерли.

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РоссияМарий ЭлПандемия COVID-19
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