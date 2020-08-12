Кабмин выделит дополнительные средства на доплаты классным руководителям

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Правительство России выделит дополнительно около 213 млн рублей на доплаты классным руководителям, общий объем федеральных средств на эти цели в текущем году составит почти 25 млрд рублей. Об этом в среду сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он напомнил, что с этого учебного года правительством вводится специальная выплата в 5 тыс. рублей в месяц классным руководителям в школах и что в марте в бюджете были предусмотрены необходимые средства. Однако, продолжил Мишустин, с 1 сентября таких педагогов во многих регионах станет больше.

"Поэтому сегодня на эти цели дополнительно выделим около 213 млн рублей и распределим их между регионами. Таким образом, на доплаты классным руководителям в текущем году направим почти 25 млрд рублей", - сказал премьер.

Он отметил, что непростая работа классных руководителей требует особой поддержки. "При этом должны быть сохранены и ранее установленные региональные доплаты, об этом президент [Владимир Путин] говорил в своем послании Федеральному собранию", - заключил Мишустин.