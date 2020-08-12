Минздрав планирует сделать реабилитацию более доступной для шахтеров

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Новая редакция федерального закона, регулирующего область добычи и использования угля, сделает более доступной медицинскую помощь и реабилитацию для работников этой сферы. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на научно-практической конференции "Охрана здоровья работающих в условиях новых вызовов" на Всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России".

"Шахтеры, как редко кто, имеют свой отдельный федеральный закон. Там есть норма, касающаяся медицинской помощи. Но целый ряд этих норм с 1990-х годов до настоящего момента не нашел своего воплощения. Сегодня министерство здравоохранения с Росуглепрофом, вместе со специалистами в области медицины труда подготовили новую редакцию 19-й статьи, которая как раз сделает медицинскую помощь, в том числе при профессиональных заболеваниях, также послесменную реабилитацию для шахтеров более доступной", - сказал он.

ФЗ "О государственном регулировании в области добычи и использовании угля, об особенностях социальной защиты организаций угольной отрасли" регулирует госполитику в области добычи и использования угля, а также регулирует отношения, возникающие при осуществлении деятельности в этой области.

Закон охватывает в том числе вопросы мер безопасности, осуществления экстренных и неотложных действий по спасению людей в опасных и вредных условиях труда. Данные производственные процессы осуществляются под воздействием труднопрогнозируемых проявлений горно-геологических и газодинамических факторов и создают угрозу для работников организаций по добыче угля.