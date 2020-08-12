Псковские власти в следующем году начнут массовую замену лифтов в многоквартирных домах

ПСКОВ, 12 августа. /ТАСС/. Фонд капремонта Псковской области в 2021 году впервые за историю своей работы запустит масштабную программу по ускоренной замене изношенных лифтов в многоквартирных домах. Это позволит решить проблему с заменой устаревшего оборудования, а к 2025 году все лифты приведут в нормативное состояние, сообщил в среду журналистам генеральный директор Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко.

По его словам, для Псковской области тема замены лифтов является важной, так как в последние годы замена такого оборудования проводилась неактивно, при этом ежегодно по 20 лифтов признают устаревшими и требующими замены.

"На 2021 год заложен проект по ускоренной замене 100 лифтов. У нас лифты старые. Январь, февраль - мы должны выйти на заключение договоров по ускоренной замене. Предельная стоимость одного лифта составляет 2,5 млн рублей, значит 250 млн рублей нам нужно. Мы планируем провести конкурсы на разработку проекта и строительно-монтажных работ, заключить договор с условием оплаты одной пятой сразу, это порядка 50 млн рублей. Остальное равными долями ежемесячно в течение пяти лет", - сказал Иващенко.

Он также уточнил, что идею по ускоренной замене ста лифтов поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Гендиректор фонда отметил, что такую замену оборудования проведут дополнительно к основной программе капремонта, по которой также заменят еще 20 лифтов. "Это будет существенный вклад в обновление лифтов для населения Пскова. Старение лифтов у нас происходит - в год примерно [у] 18 лифтов срок эксплуатации выходит. Если так пойдет [замена] по 100, то к 2025 году заменим все устаревшие", - пояснил Иващенко.

По его словам, в Псковской области насчитывается 1 064 лифта. При этом, за четыре последних года заменили лишь 61. "Все, что мы делаем, это за счет средств собственников. Мы используем [несколько] моментов: [в том числе это] остатки средств, которые есть [в фонде капремонта]", - заключил Иващенко.