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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Медики подтвердили инсульт у Ефремова

Адвокат сообщил, что врачи оценивают состояние актера как средней тяжести
Михаил Ефремов во время госпитализации Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов во время госпитализации
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники Боткинской больницы в Москве подтвердили инсульт у заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. Его жизни ничего не угрожает, сообщил ТАСС в среду адвокат актера Эльман Пашаев, посетивший подзащитного в больнице.

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"Врачи подтвердили, что у Ефремова инсульт. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет", - сказал он.

Ранее источник ТАСС в медицинских кругах сообщал, что врачи не выявили угрозы для жизни актера Михаила Ефремова, отправленного во вторник в больницу им. С. П. Боткина. Пресненский суд Москвы в среду отложил заседание по делу Ефремова на 18 августа в связи с его госпитализацией. Также суд направил запрос в Боткинскую больницу для того, чтобы уточнить его диагноз.

Теги
ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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