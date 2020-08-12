В Роспотребнадзоре рассказали о самочувствии добровольцев, получивших вакцину от COVID-19

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Все четырнадцать добровольцев, получивших вакцину против нового коронавируса, разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", чувствуют себя хорошо, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Роспотребнадзора.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Испытания вакцины на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанной ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, проходят в плановом режиме, в строгом соответствии с графиком. По состоянию на 12 августа привито 14 добровольцев. Добровольцы чувствуют себя хорошо", - сказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что по результатам наблюдения в течение пяти дней за состоянием здоровья участников первого этапа исследований будет принято решение о второй вакцинации добровольцев первого этапа, а также можно будет приступить к первой вакцинации добровольцев второго этапа. "На втором этапе, плацебо-контролируемом, будут привиты две группы добровольцев, суммарно 86 человек. Первая группа будет двукратно иммунизирована вакциной "ЭпиВакКорона" с интервалом в 21 день. Вторая группа получит плацебо", - добавили в пресс-службе.

Президент Владимир Путин сообщил 11 августа, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции нового типа. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, речь идет о препарате, разработанном Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.