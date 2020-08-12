Эксперт: вакцинация против коронавируса поможет снизить экономические потери

"Прививка против COVID-19 нужна не только для предотвращения самого заболевания, но и неусугубления экономических потерь, которые вызовет неминуемое снижение трудового потенциала, если мы не сможем привить достаточное количество контингента людей от этой болезни", - сказала она на научно-практической конференции "Охрана здоровья работающих в условиях новых вызовов" на Всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России".

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Он подготовлен на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.

Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.