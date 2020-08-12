В Мурманской области прошел митинг в память о погибших на подлодке "Курск" моряках

ТАСС, 12 августа. Память 118 моряков, погибших на подводной лодке "Курск" 12 августа 2000 года в Баренцевом море, почтили в Мурманской области на базе Северного морского флота в Видяеве.

"20 лет назад произошла трагедия в Баренцевом море. Погиб атомный подводный крейсер К-141 "Курск". <…> Эта тяжелая, невосполнимая утрата коснулась не только родственников подводников "Курска", но и всех россиян. Незаживающей раной она остается на сердце каждого из нас", - сказал начальник штаба подводных сил Северного флота Анатолий Коваленко во время торжественно-траурного митинга в среду.

Коваленко также напомнил о мужестве и верности долгу, которые продемонстрировал экипаж, встретивший смерть, "как ее встречают подводники - на боевых постах, на командных пунктах, в отсеках подводного крейсера". По словам начальника штаба подводных войск Сефлота, в день гибели моряков вместе с их родными и сослуживцами скорбят все воины вооруженных сил России. "Подвиг экипажа атомного подводного крейсера "Курск" стал примером мужества, героизма и навечно занесен в славную летопись истории военно-морского флота России. Вечная память не вернувшимся из этого похода", - завершил свою речь Коваленко.

Как рассказали в пресс-службе Северного флота, во всех православных храмах флотских гарнизонов в этот день с утра прошли поминальные службы, а на кораблях и подводных лодках приспустили флаги и объявили минуту молчания по погибшим морякам. Торжественный митинг прошел у мемориального комплекса "Подводникам, погибшим в океане". В нем также приняли участие руководство Мурманской области, муниципальные власти, представители ветеранских и общественных организаций, а также молодежных движений и духовенства. Почтил память экипажа губернатор региона Андрей Чибис.

"Это страшная трагедия для флота, для всей нашей страны и, конечно, для нашей области. <…> За эти 20 лет выросли дети погибших, выросли и родились внуки, но тот день никто не забудет никогда. Но с этой невыносимой, невозможной болью родные и близкие научились жить. И жизнь продолжается и в наших гарнизонах. Работа подводника очень опасная, ответственная, но очень важная для всей нашей страны, вообще для всего мира, для безопасности мира. И, конечно, ответственной и тяжелой работой является ожидание своих мужчин с похода, считая дни и минуты. И, помня о трагедии, мы все должны четко помнить и знать: вы должны возвращаться. И мы все должны помнить тех, кто не вернулся из похода. Помнить во имя того, чтобы такие трагедии больше не сотрясали нашу страну. Вечная память погибшим. Это невозможно забыть", - сказал руководитель региона.

Завершив выступления, участники возложили к мемориалу цветы и венки, почтили память погибших минутой молчания. После этого моряки прошли торжественным маршем, отдавая воинские почести погибшим подводникам.

Гибель "Курска"

12 августа 2000 года атомный подводный ракетный крейсер К-141 "Курск" Северного флота участвовал в военно-морских учениях в Баренцевом море. На борту находился штатный экипаж, группа офицеров штаба дивизии и гражданские специалисты завода "Дагдизель", всего 118 человек. Около 11:00 в районе маневров были зафиксированы два подводных взрыва. После того, как лодка несколько часов не выходила на связь, начались поиски.

13 августа аппаратура крейсера "Петр Великий" обнаружила на дне "Курск", лежащий на глубине 108 метров. Началась спасательная операция, однако подводные аппараты так и не смогли пристыковаться к затонувшей лодке. 19 августа операция стала международной. К ней присоединились норвежские суда Seaway Eagle и Normand Pioneer с британским спасательным аппаратом. 21 августа норвежские водолазы вскрыли нижний люк девятого отсека и установили, что все находившиеся на борту лодки погибли.

26 августа командиру "Курска" Геннадию Лячину посмертно присвоено звание Героя России, 117 членов экипажа и находившиеся на субмарине специалисты посмертно награждены Орденами Мужества.

Только осенью были подняты на поверхность тела 12 членов экипажа "Курска". В дальнейшем из лодки были извлечены тела еще 103 моряков, останки трех человек обнаружить не удалось. Через год подлодка была поднята на поверхность, в апреле 2002 года ее отправили на судоремонтный завод "Нерпа" для утилизации.

Как установило следствие, взрыв произошел в торпедном аппарате № 4 из-за утечки перекиси водорода вследствие микротрещин в корпусе торпеды, позднее взорвались находившиеся в отсеке стеллажи с другими торпедами. Оставшиеся в живых 23 моряка ушли в девятый отсек, где умерли спустя сутки.