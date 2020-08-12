В Ярославской области до 18 августа продлили связанные с пандемией ограничения

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, продлены в Ярославской области до 18 августа. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в среду.

"Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, в регионе продлеваются до 18 августа. Соответствующие изменения, определяющие порядок работы организаций и индивидуальных предпринимателей, внесены в постановление правительства Ярославской области", - говорится в сообщении.

В регионе запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек. Масочный режим сохраняется до особого распоряжения - маски необходимо использовать при поездках на общественном транспорте, в общественных местах. Предприятия должны будут соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

"Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе стабильная. В течение двух последних месяцев в сутки выявляется менее 50 больных с диагнозом коронавирус, однако мы не хотим форсировать ситуацию с переходом к третьему этапу снятия ограничений. Уже возобновлена деятельность объектов торговли, учреждений дополнительного образования, культуры, досуга, и сейчас важно отследить в динамике распространение инфекции. Необходимо не допустить отката назад, поэтому в области пока сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий", - цитирует пресс-служба губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

По данным оперативного штаба региона, с начала пандемии коронавирус был выявлен у 6 500 человек. Общее количество выздоровевших - 5 829. Умерли 32 человека. За прошедшие сутки число заразившихся увеличилось на 38 человек.