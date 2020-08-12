Около 20 хищных птиц поступили с марта в московский центр передержки диких животных

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Порядка 20 хищных птиц, четыре енота и десяток змей поступили в центр передержки диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Об этом сообщил в среду журналистам начальник отдела сохранения биоразнообразия ведомства Сергей Бурмистров.

"С марта к нам поступило почти сорок животных, которые сбежали из квартир. Это связано с тем, что в теплые месяцы люди часто открывают окна, через которые питомцам удается сбежать. <…> Отмечу, ядовитых змей не было", - рассказал он.

Бурмистров добавил, что сейчас в центре, который расположен в Подмосковье, нет пустых вольеров. В них содержатся около 600 животных. Звери и птицы попадают туда по разным причинам, но в основном благодаря звонкам москвичей на горячую линию, а также в результате изъятия у недобросовестных владельцев.

"К нам попадают 90% травмированных животных, сильно травмированных, бывает падеж, здоровые к нам не попадают. Конечно, лечим, восстанавливаем и отпускаем в природу. Если есть экзотические животные и если есть интерес зоопарков, мы за все время отдали пять-шесть львов в зоопарки. Три медведя уехали в природу", - уточнил Бурмистров.

По данным пресс-службы департамента, на регулярном кормлении непростая эпидемиологическая обстановка не сказалась. Животные получали должный уход, сам центр работал в прежнем режиме.