В Москве открыли мемориальную доску дрессировщику Валентину Филатову

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Мемориальную доску народному артисту СССР, дрессировщику медведей Валентину Филатову открыли на Кутузовском проспекте в Москве в день 100-летия со дня рождения артиста, передает корреспондент ТАСС.

Именно Филатов первым в СССР научил медведей групповой езде на мотоциклах, а созданный им аттракцион "Медвежий цирк" гастролировал в Брюсселе, Антверпене, Париже, Лионе, Марселе, Сент-Этьене, Лондоне, Манчестере, Берлине.

"Мемориальная доска обрела свой дом в столетний юбилей великого русского дрессировщика Валентина Филатова. Аттракцион "Медвежий цирк" триумфально посетил 49 стран мира. В Японии даже не верили, что трюки исполняют медведи, думали, что это переодетые люди", - отметил глава Росгосцирка Владимир Шемякин. По его словам, именно Филатов заложил основы гуманной дрессуры в России, дрессировщик умел делать с животными фантастические вещи, а династия Филатовых продолжает дело легендарного артиста и до сих пор успешно выступает, востребована у зрителей.

В беседе с корреспондентом ТАСС художественный руководитель Большого московского государственного цирка Аскольд Запашный отметил, что поклонникам цирка хорошо известно: индустрия фундаментально основывается на семейных династиях. Филатов, по его словам, продвигал величие русского цирка по всему миру, именно он создал целую школу дрессуры и направление знаний в цирковом искусстве.

На установленной мемориальной доске изображена запряженная в сани тройка медведей с четвертым медведем на облучке. В санях - Валентин Филатов. Работа скульптора Александра Балашова выполнена из бронзы, весит 350 килограмов.

Из биографии

Валентин Филатов родился 12 августа 1920 года в Свердловске в цирковой семье. В возрасте шести начал работать в цирке, был акробатом, эквилибристом. С собственным номером "Дрессированные медведи" выступил впервые в 1941 году в Куйбышеве.

В 1941-1944 годах разъезжал с отцом по городам Средней Азии, демонстрируя работу большой смешанной группы животных (львы, тигры, гепарды, а также птицы разных видов). Одновременно готовил номер с четырьмя медведями.

6 ноября 1949 года в Московском цирке состоялась премьера аттракциона "Медвежий цирк". В содружестве с режиссерами Изяславом Немчинским и Георгием Венециановым Филатов создал разножанровое цирковое представление, в котором медведи выступали как акробаты и жонглеры, эквилибристы и наездники, роликобежцы и канатоходцы, велосипедисты и мотоциклисты.

Этот аттракцион называют одним из самых триумфальных в истории русского цирка.

В 1975 году Валентин Филатов выпустил тематическую программу "Цирк зверей". Участвовал в гастролях за рубежом, был задействован в фильмах "Арена смелых", "Мишель и Мишутка", "Не все медведи спят зимой".