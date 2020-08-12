Количество 100-балльных результатов ЕГЭ в ЯНАО выросло на треть в 2020 году

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Число выпускников Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), набравших 100 баллов за ЕГЭ в 2020 году, увеличилось на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в своем официальном аккаунте в Instagram в среду.

"Всего в этом году у нас 28 стобалльников - на треть больше, чем в прошлом. Выросло число тех, кто набрал высокие баллы - каждый третий выпускник получил 80 баллов хотя бы за один экзамен. Это значит, что качество подготовки ребят растет - общая заслуга самих школьников, родителей и преподавателей. Уверен, важную роль имеют условия, которые мы стараемся создавать в наших образовательных учреждениях", - написал он.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе регионального правительства, общее количество выпускников 11 классов на Ямале в 2020 году - 3 328 человек, из них порядка 87% планировали сдавать ЕГЭ.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2020 году проходил с 29 июня по 25 июля, на участие было заявлено порядка 713 тыс. человек, из них более 620 тыс. человек - выпускники текущего года.