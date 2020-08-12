В Ленобласти планируют обследовать на антитела к коронавирусу более 20 тыс. жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют в ближайшие месяцы провести обследование на антитела к новой коронавирусной инфекции по меньшей мере 20 тыс. жителей региона. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

В начале августа в регионе стартовала акция "Ленинградское здоровье", в рамках которой в течение августа 67 мобильных медицинских комплексов проведут всеобщую диспансеризацию, побывав в 800 населенных пунктах региона. Жители могут посетить врачей общей практики, а также узких специалистов - лора, гастроэнтеролога, гинеколога, невролога, отоларинголога. Мобильными бригадами проводятся рентген-обследования, измерения давления и температуры.

"Мы уже за 10 дней посмотрели более 3,8 тыс. наших жителей. Понимая, что это хоть и крайне активная выездная работа, она все-таки происходит в условиях пусть существенного спада, но продолжающейся пандемии, мы по поручению губернатора добавили ко всем профилактическим осмотрам, ко всем этапам диспансеризации еще и возможность экспресс-тестирования наших жителей на антитела (к коронавирусу - прим. ТАСС). В рамках нашей выездной работы мы действительно выявляем людей, имеющих иммуноглобулины - как G (показатель, что человек уже переболел - прим. ТАСС), так и M (показатель острого течения инфекционного заболевания - прим. ТАСС) и их сочетание. Мы планируем сделать не менее 20-25 тыс. таких тестов", - сказал Вылегжанин, добавив, что к настоящему моменту провели 1,7 тыс. тестов на антитела.

По словам главы комитета, такие значительные масштабы тестирования важны для того, чтобы прогнозировать развитие ситуации в осенне-зимний период, когда ожидается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

"Если говорить о профилактических осмотрах, то самая большая масса заболеваний, которые мы выявляем, относится к болезням системы кровообращения, артериальная гипертензия. В рамках анкетирования, которое мы проводим, мы выявляем достаточно большое количество факторов риска и можем программу профилактики и предупреждения дальнейшего развития заболеваний для каждого человека выстраивать. Если в целом брать первые итоги 10 дней, то мы не видим больших, существенных отклонений в состоянии здоровья жителей Ленинградской области, несмотря на то, что действительно были соответствующие ограничения в больничных учреждениях, стационарах, поликлиниках", - отметил Вылегжанин.

Ресурсы для выездной работы

В Ленинградской области в настоящее время работают 39 передвижных амбулаторий, шесть передвижных поликлиник, 16 мобильных флюорографов и шесть передвижных маммографов (всего - 67 мобильных комплексов). В 2019 году в рамках национального проекта "Здравоохранение" закупили 48 передвижных медицинских комплексов на общую сумму около 500 млн рублей, из которой более половины - средства областного бюджета.

"Мы планировали сделать выездную работу таковой, чтобы она не была акцией, чтобы это была [норма]. Неслучайно мы разработали целую концепцию шестиуровневой системы выездной работы, в ней абсолютно четко определили, кто куда должен ехать, какой состав должен быть бригады, какая должна быть кратность, каике средства и комплексы должны быть использованы. Эту концепцию мы планировали широко внедрить в этом году. Безусловно в наши планы пандемия внесла существенные коррективы, и вместо того, чтобы реализовывать эту концепцию, мы по сути были вынуждены ее приостановить, а сейчас начать с абсолютно беспрецедентной интенсивностью", - сказал глава комитета.

Вылегжанин добавил, что к реализации акции "Ленинградское здоровье" привлекались ресурсы, появившиеся в регионе в рамках федерального проекта "Старшее поколение". "Проект "Старшее поколение" дал возможность социальным службам иметь автотранспорт, микроавтобусы, которые сейчас мы к себе интегрировали, и вместо того, чтобы объезжать каждый населенный пункт, мы используем этот автотранспорт, чтобы к нам коллеги привезли и потом назад отвезли (жителей - прим. ТАСС)", - сказал он.