Митрополит Павел призвал белорусов к благоразумию, миру и диалогу

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Белоруссии призвал граждан республики к благоразумию, миру, диалогу и согласию. Об этом он заявил во вторник на встрече с журналистами, передает БелТА .

"Я сегодня хотел бы призвать всех к благоразумию, миру, возможному диалогу и согласию", - сказал митрополит.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции.