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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Митрополит Павел призвал белорусов к благоразумию, миру и диалогу

В Белоруссии после выборов проходят протесты

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Белоруссии призвал граждан республики к благоразумию, миру, диалогу и согласию. Об этом он заявил во вторник на встрече с журналистами, передает БелТА.

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"Я сегодня хотел бы призвать всех к благоразумию, миру, возможному диалогу и согласию", - сказал митрополит.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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