В Костромской области ввели ограничения в работе предприятий общественного питания

КОСТРОМА, 12 августа. /ТАСС/. Власти Костромской области ввели ограничения в работе предприятий общественного питания в связи с ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией в области. В кафе и ресторанах запрещено проводить массовые мероприятия, также введены ограничения по времени работы заведений, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Штаб в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора принял решение приостановить проведение массовых мероприятий в организациях общественного питания. В том числе расположенных в гостиницах и домах отдыха. Работа таких объектов не останавливается, но вводится ограничение по времени работы. В ночное время, с 1 часа ночи до 6 часов утра, допускается только обслуживание навынос при условии обеспечения индивидуального обслуживания на кассе, а также доставки заказов", - говорится в сообщении.

В течение прошедшей недели в Костромской области отмечался рост числа заразившихся коронавирусом. По данным эпидрасследований, это связано в том числе с массовыми торжествами в ресторанах и кафе - на свадьбах, корпоративах, днях рождения и других семейных праздниках.

"По мнению санитарных врачей, принятие таких решений актуально именно сейчас, в преддверии начала учебного года, когда дети и подростки в массовом порядке пойдут в дошкольные и общеобразовательные учреждения. Кроме того, осень - традиционно эпидемически опасный период из-за прогнозируемого роста распространения гриппа и респираторных заболеваний", - объясняет пресс-служба принятие ограничительных мер.

Также в регионе изменится формат массовых межрегиональных мероприятий - Костромской экономический форум, который должен был состояться в конце августа, пройдет в онлайн-режиме. Ювелирный фестиваль в августе состоится при сокращенном числе участников и с ограничением по количеству посетителей, находящихся на площадках. День города Костромы и годовщина образования Костромской области пройдут на открытом воздухе.

По данным регионального оперативного штаба, за сутки в Костромской области выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в области зафиксировано 2 697 случаев, выздоровели 1 998 человек, умер 31.