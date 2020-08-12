Дегтярев поручил проверить начисление выплат медикам, работающим с больными COVID

ХАБАРОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил провести проверку начислений медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией после жалоб на невыплаты. Об этом он сообщил в среду в эфире радио "Комсомольская правда - Хабаровск".

"Я организовал сейчас негласную проверку. Президент [России Владимир Путин средства на выплаты] прислал, в бюджеты перечислил, а я получаю сигналы, что люди не получили. Вот я и хочу понять, где правда, и я ее пойму обязательно", - сказал Дегтярев.

Он уточнил, что к нему обратилась врач одной из краевых больниц, сообщившая, что сотрудники не получили положенные за работу с пациентами с коронавирусом выплаты за май. В соцсети поступают подобные жалобы от фельдшеров одного из районов.

Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился президент РФ Владимир Путин. По поручению главы государства врачи получают по 80 тыс. рублей, средний медицинский персонал - по 50 тыс. рублей, столько же - врачи скорых. Младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям скорых выплачивают по 25 тыс. рублей.