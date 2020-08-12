Госдума продолжит контролировать обеспечение младших школьников горячим питанием

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Госдума продолжит контролировать ситуацию с обеспечением учащихся младших классов горячим питанием, депутаты ведут мониторинг подготовки соответствующих нормативно-правовых актов. Об этом в среду заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.

"Госдума продолжит контролировать ситуацию с обеспечением младших школьников горячим питанием", - сказал Володин. Он напомнил, что при комитете Госдумы по образованию и науке действует рабочая группа по парламентскому контролю за обеспечением бесплатным горячим питанием младших школьников в государственных и муниципальных образовательных организациях, которая ведет постоянный мониторинг готовности регионов к реализации этих норм. Ее возглавляет Геннадий Онищенко.

Володин заметил, что президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством "обратил внимание, что в четверти российских школ не выполнено требование о полной готовности к организации горячего питания - нет столовых, буфетов". "Депутаты должны не только знать о таких проблемах в своих избирательных округах, но и помогать их решать. Наша общая задача - чтобы в этом году школы получили финансирование, а дети с первого по четвертый класс - бесплатное качественное горячее питание", - подчеркнул спикер.

Он также указал на то, что комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований на своем последнем заседании уже одобрила выделение средств 58 субъектам Федерации на эти цели. "После изменения критериев комиссия в кратчайшие сроки определится с выделением субсидий оставшимся регионам", - резюмировал Володин.