Глава Союза журналистов России заявил о задержании в Белоруссии 50 сотрудников СМИ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Порядка 50 представителей российской и иностранной прессы были задержаны в Белоруссии во время президентских выборов и сразу после них. Об этом ТАСС в среду сказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Около 50 сотрудников СМИ были задержаны, это все - и наши, и граждане Белоруссии и иностранцы. Были задержаны и пострадали", - сказал собеседник ТАСС.

Союз выразил решительный протест властям Белоруссии в связи с задержаниями и поведением силовиков в отношении работающих на выборах журналистов.