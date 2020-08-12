Глава района в Волгоградской области умер от осложнений из-за коронавируса

ВОЛГОГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Глава Камышинского района Волгоградской области Владимир Ерофеев умер от осложнений хронических заболеваний после заражения коронавирусом. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Сегодня от осложнений на фоне хронических заболеваний, спровоцированных коронавирусной инфекцией, умер глава Камышинского муниципального района Владимир Ерофеев. Губернатор выразил искренние соболезнования семье и близким главы района", - сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что 28 июля глава района почувствовал признаки недомогания и обратился к врачу. Его госпитализировали в Камышинскую ЦРБ. Его состояние улучшилось, врачи рассматривали возможность перевода Ерофеева на амбулаторное лечение, но 6 августа его здоровье резко ухудшилось.

Как пояснили в администрации, у пациента начали прогрессировать осложнения на фоне хронических заболеваний. Медработники приняли решение о переводе пациента в ГУЗ "КБ №5".

Владимир Ерофеев родился в Камышине в 1952 году, в 1970 году поступил в Пензенский сельскохозяйственный институт, где учился пять лет по специальности "Агрономия". В октябре 2005 года был избран главой Камышинского района, в 2009, 2013 и 2017 годах его снова выбирали на должность руководителя районной администрации. Ерофеева удостоили звания "Лучший менеджер" в номинации "Государственное и общественное управление".